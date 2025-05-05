Ушел из жизни актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скейлис

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Скончался американский актер Чарли Скейлис, запомнившийся ролями в "Прослушке" и "Клане Сопрано". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

На момент смерти ему было 84 года. По словам дочери актера Энн Мари Скейлис, он долгое время боролся с болезнью Альцгеймера. Последние дни его жизни прошли в доме престарелых.

Скейлис родился в Филадельфии 19 июля 1940 года. За свою карьеру он сыграл роли в фильмах и сериалах: "Убойный отдел", "Закон и порядок", "Состояние Красный", "Два бита", "12 обезьян", "Либерти Хайтс", "Собачья будка", "Девушка из Джерси", "Убийство: жизнь на улице" и "Холодное дело".

Со своей супругой Анджелиной он прожил в браке 62 года. У него остались пятеро детей и четверо внуков.