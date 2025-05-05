Нижегородский актер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет

Фото: vk.com/Artur Kochkanyan

Педагог, актер и режиссер Артур Кочканян скончался на 61-м году жизни, сообщает газета "Известия" со ссылкой на нижегородский "Камерный музыкальный театр имени Степанова".

"Сегодня от нас ушел Артур Алексанович <...> Ушел, но остался в своих учениках и спектаклях", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина принимал участие в постановке мюзикла "Труффальдино", поэтому планируемый показ спектакля 24 мая посвятят именно ему.

Кочканян родился 21 августа 1964 года. Окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС. Он являлся главным режиссером и худруком Республиканского Русского театра драмы и комедии Калмыкии, а также главным режиссером Воркутинского драмтеатра. Кинозрителям он был известен по эпизодической роли в сериале "Метод" 2015 года.

