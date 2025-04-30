Актриса Присцилла Пойнтер, сыгравшая в "Кэрри", умерла в возрасте 100 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Amy Irving

Американская актриса Присцилла Пойнтер ушла из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на Hollywood Reporter.

О смерти актрисы рассказал ее сын, режиссер Дэвид Ирвинг. По данным издания, она скончалась в доме престарелых в американском штате Коннектикут.

Пойнтер родилась в 1924 году в Нью-Йорке. Больше всего массовому зрителю она известна по фильму ужасов "Кэрри", где сыграла миссис Снелл, а также по роли миссис Бомон в триллере "Синий бархат". Кроме того, Пойнтер снималась в триллере "Кошмар на улице Вязов", сериалах "Скорая помощь" и "Даллас". Она закончила свою кинокарьеру в 2008 году.

Актрисе 18 мая мог бы исполниться 101 год.