Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 16:34

Шоу-бизнес

Звезда сериалов "Тропиканка" и "Шипы и розы" Лусиа Алвес умерла от рака

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Lucia Alves Silva

Бразильская актриса Лусиа Алвес умерла от рака поджелудочной железы. Об этом сообщила в своем блоге ее коллега Бет Гулар.

"Мы потеряли Лусию Алвес, уникальную актрису, которая играла во многих проектах. Она ушла от нас в 76 лет. Она оставила свой след на бразильском телевидении", – написала она.

Актриса ушла из жизни 24 апреля в реанимации в Рио-де-Жанейро. Сейчас многочисленные коллеги Алвес выражают соболезнования ее семье.

Алвес родилась 4 октября 1948 года в бразильском городе Белу-Оризонти. Ее дебют в кино состоялся в 1965 году в фильме "Ветка для Луизы".

Актриса сыграла во многих популярных бразильских сериалах. Среди них – "Суррогатная мать", "Тропиканка" и "Шипы и розы".

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика