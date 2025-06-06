Четыре знаменитости, которые не могут работать из-за серьезной болезни

Солист группы A-ha Мортен Харкет сообщил, что уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона и из-за этого не может выступать. Кому еще из знаменитостей проблемы со здоровьем не позволяют заниматься любимым делом, расскажет Москва 24.

Мортен Харкет

Фото: legion-media.com/Robin Burns/SOPA Images via ZUMA Press Wire

4 июня на сайте группы A-ha появилось сообщение, что фронтмену коллектива Мортену Харкету несколько лет назад диагностировали болезнь Паркинсона. Музыкант решил публично объявить о своем недуге только сейчас и признался, что принял его спокойно и с юмором.

В публикации говорится, что в июне 2024 года Мортену провели нейрохирургическую операцию по глубокой стимуляции головного мозга и вживили специальные электроды. В декабре певец перенес еще одно вмешательство, но уже на другой части мозга.

По словам врачей, результат был положительным: физические проявления болезни почти исчезли. Теперь Харкет вернулся к привычной жизни и даже может водить автомобиль, однако по-прежнему не способен петь, как раньше. Мортен признался, что его техника исполнения всегда требовала больших физических усилий, а сейчас это невозможно.





Мортен Харкет музыкант Я не ожидаю, что смогу достичь полного технического контроля. Вопрос в том, смогу ли я выразить себя голосом. При нынешнем положении дел это исключено.

Майкл Джей Фокс

Фото: legion-media.com/Kindell Buchanan/Sipa USA

Как и солист A-ha, звезда фильмов "Назад в будущее" борется с болезнью Паркинсона. По информации СМИ, врачи диагностировали болезнь у Майкла Джей Фокса в 1991 году, когда ему было всего 29. К тому моменту талант актера уже успели отметить престижными премиями.

Позже Фокс признавался в интервью: услышав вердикт врача, сначала решил, что тот шутит, потом подумал – медики просто ошиблись с диагнозом. А когда осознал серьезность положения – испытал страх, из-за чего стал браться за любую работу и начал злоупотреблять алкоголем. До 1998 года Майкл тщательно скрывал диагноз от коллег и поклонников, но когда симптомы усилились, в прессе поползли слухи о наркотической зависимости актера. Тогда Фокс публично признался, что болен. В том же году он перенес нейрохирургическую операцию на головном мозге с целью устранить тремор конечностей и учился заново ходить.

С тех пор съемок в его жизни стало значительно меньше, но Майкл все же получал главные роли. Например, он сыграл в комедийном сериале "Крученый город" – работа принесла актеру три "Золотых глобуса", "Эмми" и две премии Гильдии киноактеров. А в 2000-м Фокс основал благотворительный фонд, который помогает страдающим от болезни Паркинсона и спонсирует исследования новых методов лечения. Все это время его поддерживает супруга, с которой он воспитывает четверых детей.

В ноябре 2020-го во время презентации автобиографии "Лучше, чем будущее. Рассуждения оптимиста о смерти" Майкл сообщил, что завершает кинокарьеру из-за ухудшения здоровья. Однако в мае 2025 года СМИ неожиданно объявили, что актер решил вернуться: он снимется в новом сезоне сериала "Терапия", где сыграет персонажа с болезнью Паркинсона.

Селин Дион

В декабре 2022 года у певицы диагностировали так называемый синдром ригидного человека. Это неизлечимое аутоиммунное неврологическое заболевание, которое вызывает спазмы и скованность мышц. Исполнительница признавалась в интервью, что недуг сильно повлиял на нее.





Селин Дион певица К сожалению, спазмы затрагивают все аспекты моей повседневной жизни. Порой они вызывают трудности даже при ходьбе и не позволяют мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как раньше.

Из-за проблем со здоровьем Селин пришлось не единожды отменять концерты. Например, в конце мая 2023 года она сообщила, что прерывает мировое турне, в рамках которого было запланировано 42 выступления.

В мае 2024-го в интервью Daily Mail певица призналась, что мечтает снять фильм-концерт, в котором исполнит свои лучшие хиты и поставит красивую точку в карьере. А летом на экраны вышла полнометражная документальная картина "Я есть: Селин Дион", где звезда откровенно рассказала о борьбе с недугом.

При этом в июле 2024-го вокалистка впервые за пару лет вышла на сцену, выступив на открытии Олимпиады в Париже. По словам очевидцев, Дион с трудом сдерживала слезы во время исполнения песни Эдит Пиаф Hymne A L'Amour.

Брюс Уиллис

Фото: legion-media.com/Bruce/Javiles/Backgrid USA

В марте 2022 года семья звезды "Крепкого орешка" сообщила журналистам, что актер страдает от афазии – расстройства речи, которое серьезно мешает сниматься в кино. Уиллис отчаянно боролся с недугом на протяжении нескольких лет, не желая бросать любимое дело. Некоторое время Брюс снимался с наушником, но все же принял решение завершить карьеру.

В феврале 2023 года стало известно, что афазия была лишь симптомом другого, более грозного заболевания. У актера выявили лобно-височную деменцию, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В сентябре 2024-го СМИ сообщали, что состояние актера ухудшилось: якобы он с трудом может ходить и редко выбирается на улицу. А в феврале 2025 года пресса со ссылкой на соцсети дочери Уиллиса и его бывшей жены Деми Мур, Таллулы, писала, что "крепкий орешек" больше не может разговаривать.

Последнее время Уиллис почти не покидает территорию своего особняка. Однако в январе этого года Брюс решил это сделать, чтобы встретиться с пожарными, которые боролись с огнем на территории Лос-Анджелеса. А в конце апреля, по данным некоторых СМИ, актера заметили в автомобиле с телохранителем во время поездки по городу.

