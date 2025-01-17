Брюс Уиллис впервые появился на публике после того, как у него диагностировали деменцию

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Голливудский актер Брюс Уиллис встретился с полицейским Лос-Анджелеса, поблагодарив его за борьбу с крупными пожарами, накрывшими город. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ABC News.

Соответствующим видео поделилась его супруга Эмма Хемминг Уиллис в соцсетях. Она также отметила, что, когда Уиллис видел сотрудника службы спасения, он никогда не упускал возможности поблагодарить его "сердечным рукопожатием".

"Судя по всему, это был первый выход актера на публику после того, как в феврале 2023 года ему диагностировали лобно-височную деменцию", – говорится в публикации.

Проблемы со здоровьем у Брюса Уиллиса начались несколько лет назад. СМИ писали, что некоторое время он был вынужден сниматься с наушником в ухе. По информации журналистов, актеру диктовали текст прямо на съемочной площадке. В 2021 году его супруга рассказала о решении Уиллиса завершить карьеру.

В 2023 году в СМИ появилась информация, что у актера выявили лобно-височную деменцию. Сообщалось, что она приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В сентябре прошлого года стало известно, что состояние актера ухудшилось. В частности, журналисты писали, что в последнее время Уиллис почти не может ходить самостоятельно, поэтому везде находится в сопровождении ассистента или охранника.

В марте 2025 года актеру должно исполниться 70 лет. Однако близкие переживают, что он может не дожить до юбилея. По словам источников, семья уже "готовится к неизбежному".