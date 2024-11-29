Дочери Брюса Уиллиса опубликовали совместное фото с тяжелобольным отцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/buuski

Дочери голливудского актера Брюса Уиллиса, 33-летняя Скаут и 30-летняя Талулла, рожденные в браке с актрисой Деми Мур, выложили на своих страницах в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) редкий снимок, снятый во время празднования Дня благодарения.

На кадре актер сидит на диване в окружении дочерей и держит в руках настольную табличку с подписью: "Лучший папа на свете". Интернет-пользователи уже успели оценить публикацию, оставив множество поддерживающих комментариев.

Проблемы со здоровьем у Уиллиса начались несколько лет назад. СМИ писали, что некоторое время он был вынужден сниматься с наушником в ухе. По информации журналистов, актеру диктовали текст прямо на съемочной площадке. В 2021 году его супруга рассказала о решении Уиллиса завершить карьеру.

Уже в 2023 году СМИ писали, что у актера выявили лобно-височную деменцию. Сообщалось, что она приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В сентябре этого года стало известно, что состояние актера ухудшилось. В частности, журналисты писали, что в последнее время Уиллис почти не может ходить самостоятельно, поэтому везде находится в сопровождении ассистента или охранника, а если и ездит в машине, то только на пассажирском сиденье.

В марте 2025 года актеру должно исполниться 70 лет. Однако близкие переживают, что он может не дожить до юбилея. По словам источников, семья уже "готовится к неизбежному".