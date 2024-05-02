Деми Мур начала готовиться к "эмоциональному прощанию" с Брюсом Уиллисом

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Американская актриса Деми Мур начала готовиться к "эмоциональному прощанию" с экс-супругом, артистом Брюсом Уиллисом, который болеет деменцией. Об этом сообщает InTouch Weekly со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что актриса вдохновляется тем, как Уиллис преодолевает трудности своего заболевания.

"Наблюдение за тем, как он проходит через свои трудности, показало Деми, каково это – быть бойцом. <...> Она так восхищается Брюсом", – говорится в сообщении.

Источник отметил, что Мур часто вспоминает счастливые моменты десятилетнего брака с актером, а также, как он поддерживал ее во время борьбы с расстройством пищевого поведения и детскими травмами.

Уиллис решил завершить свою актерскую карьеру из-за диагностированной афазии (расстройство речи) в марте 2022 года. По его словам, болезнь мешала ему учить сценарий, что замедляло съемки.

Лобно-височную деменцию артисту диагностировали в феврале 2023-го. По словам жены Уиллиса Эммы Хеминг, сейчас нет лечения этого заболевания. В конце сентября Хеминг сообщила о прогрессировании деменции 68-летнего супруга.