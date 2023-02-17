Невролог назвала предположительный срок жизни Брюса Уиллиса

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У актера Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция. Врач-невролог Вера Пшеничная в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" объяснила, что заболевание является неизлечимым.

"Это относится к нейродегенеративным заболеваниям. Чтобы было понятно – то же самое, что болезнь Альцгеймера. Только при болезни Альцгеймера одни отделы мозга поражаются, при такой деменции – конкретная область. Прогрессирующее заболевание, оно не лечится. Его диагностируют, когда уже болезнь несколько лет", – сказала она.

По словам специалиста, больные обычно умирают от пневмонии или поражения мочевыводящих путей. "У них идут нарушения тазовых функций. Все зависит от ухода. Хороший уход, могут жить долго – лет 10–20. Плохой уход – уходят рано", – указала врач.

Семья актера отметила, что у него "жестокая болезнь, которая может сразить любого".

"Мы надеемся, что СМИ прольют свет на этот недуг, который требует значительно большей осведомленности общественности и большего числа исследований", – заключили родственники Уиллиса.

Ранее жена Брюса Уиллиса Эмма рассказала, что болезнь прогрессирует. По ее словам, на сегодняшний день нет каких-либо методов лечения данного заболевания, однако семья актера надеется, что в ближайшие годы это может измениться.

"Доктор 24": афазия

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