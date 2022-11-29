Умер актер из "Крутого Уокера" и "Крепкого орешка" Кларенс Гильярд

Фото: ТАСС/imago/Future Image/Nicole Kubelka

Американский актер Кларенс Гильярд, известный по роли напарника героя Чака Норриса в сериале "Крутой Уокер", умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает Variety со ссылкой на пресс-службу Колледжа изящных искусств при Невадском университете в Лас-Вегасе, где артист преподавал.

Причины и обстоятельства смерти Гильярда не раскрываются, однако, по некоторым данным, актер в течение продолжительного времени боролся с тяжелым заболеванием.

Кларенс Гильярд родился в 1955 году. Первую популярность актер получил благодаря ролям в фильмах "Лучший стрелок" (1986) с Томом Крузом и "Крепкий орешек" (1988) с Брюсом Уиллисом.

Наибольшую известность Гильярду принесла роль Джеймса Триветта в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" (1993–2001).

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