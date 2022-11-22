Скончался продюсер "Крестного отца" Грей Фредериксон

Фото: youtube.com/Oklahoma Hall of Fame

Американский продюсер, один из создателей фильма "Крестный отец" Грей Фредериксон умер на 86-м году жизни. Информацией об этом поделился Deadline.

Супруга подтвердила кончину Фредериксона. Продюсер умер у себя дома, который находится в штате Оклахома. Смерть наступила из-за рака простаты.

Деятель искусства родился в 1937 году в Оклахома-сити. Фредериксон учился в Лозаннском университете в Швейцарии, а свою карьеру начал в Италии в 1963 году. Уже через пару лет после этого он спродюсировал спагетти-вестерн Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой". С помощью проекта он познакомился с актером Клинтом Иствудом.

За всю свою карьеру Фредериксон спродюсировал более 40 фильмов. В 1975 году деятель стал одним из соавторов второй части "Крестного отца", за картину он получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Номинантом этой же премии Фредериксон стал благодаря фильму "Апокалипсис сегодня".

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