Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида, умер из-за отказа органов – СМИ

Фото: AP/Evan Agostini

Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер из-за множественной органной недостаточности, сообщает газета Independent.

По данным издания, в свидетельстве о смерти актера говорится, что он страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца.

О смерти Робби Колтрейна стало известно 14 октября. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Известно, что актер сыграл в фильмах "Гарри Поттер", "И целого мира мало", "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и других картинах. Кроме того, Колтрейн озвучивал известные мультфильмы.



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