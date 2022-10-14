Звукорежиссер Екатерина Попова-Эванс скончалась в возрасте 85 лет

Фото: unikino.ru

Союз кинематографистов России сообщил о смерти звукорежиссера студии "Мосфильм" Екатерины Поповой-Эванс.

"Ушла из жизни заслуженный деятель искусств, звукорежиссер "Мосфильма", профессор ВГИК Екатерина Джоновна Попова-Эванс", – указано в публикации.

Попова-Эванс является трехкратным лауреатом премии "Ника" в номинации "Лучшая работа звукорежиссера" за фильмы "Кин-дза-дза!", "Музыка для декабря" и "Кавказский пленник".

Прощание с заслуженным деятелем искусств состоится в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Нижней Красносельской улице 15 октября. Позже церемония продолжится на Ваганьковском кладбище.

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