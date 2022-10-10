Умер клавишник группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев

Фото: ТАСС/Роберт Нетелев/Фотохроника ТАСС

Клавишник группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде, сообщил основатель и продюсер коллектива Андрей Разин в своих соцсетях.

Причины смерти музыканта не сообщаются.

"Ушел из жизни клавишник первого состава "Ласкового мая", который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек – Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе", – подчеркнул Разин.

По его словам, за время работы в "Ласковом мае" Афанасьев дал порядка двух тысяч концертов.

В ночь с 22 на 23 июня скончался солист группы Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

Прощание с Юрием Шатуновым проходит на Троекуровском кладбище

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