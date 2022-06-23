Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Артисту было 48 лет.

"Сегодня ночью (с 22 на 23 июня – Прим. ред.) в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", – сообщил ТАСС пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май". В первый состав, помимо Шатунова и Кузнецова, входили Вячеслав Пономарев и Сергей Серков.

Изначально "Ласковый май" выступал на дискотеках в интернате и доме культуры "Орбита" в Оренбурге. В период с 1986 по 1988 годы были созданы главные хиты группы, такие как "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…" и "Тающий снег".

Новая страница в истории коллектива связана с Андреем Разиным, менеджером группы "Мираж". В 1988 году он перевез участников группы в Москву. На пике популярности "Ласковый май" давал до восьми концертов в день. Группа распалась после ухода Шатунова в 1991 году.

Музыкант начал сольную карьеру с обучения на профессию звукорежиссера в Германии. Первый сольный альбом – "Вот и кончился май", позже переименованный в "Знаешь" – Юрий Шатунов записал в 1992 году. После этого он поработал над еще семью пластинками, принял участие в съемках сериала "Счастливы вместе" и побывал на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой.