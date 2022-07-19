На могиле Юрия Шатунова усилили охрану

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На могиле Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище установили дополнительную охрану. Об этом стало известно из телеграм-канала ГБУ "Ритуал".

Отмечается, что желающие по-прежнему могут без ограничений прийти на место захоронения. При этом охрану усилили из-за большого потока посетителей.

Посетить могилу и возложить цветы можно в часы работы Троекуровского кладбища с 09:00 до 19:00.

Солист "Ласкового мая" скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Сердце певца остановилось в машине скорой помощи. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

Прощание с Шатуновым состоялось 26 июня в траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве. Церемонию посетили не менее 10 000 человек.