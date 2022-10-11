11 октября, 23:14Культура
Скончалась исполнительница главной роли в сериале "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери
Фото: ASSOCIATED PRESS/Marty Lederhandler
Актриса Анджела Лэнсбери, наиболее известная благодаря роли Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство", умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на семью актрисы.
В заявлении сказано, что актриса умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе во вторник, 11 октября 2022 года, за пять дней до своего 97-го дня рождения.
За свою карьеру Лэнсбери была трижды номинирована на "Оскар", восемнадцать раз на "Эмми", а также стала пятикратным лауреатом высшей театральной премии США "Тони".
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