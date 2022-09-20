13:51
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Художественный руководитель театра имени Волкова в Ярославле, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них – Сергей Пускепалис – актер и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле", – рассказал собеседник агентства.
Как отметили в региональном УМВД, авария случилась утром 20 сентября в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В результате ДТП погибли двое, один человек пострадал.
В настоящее время сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и МЧС работают на месте происшествия.
Сергей Пускепалис в 1985 году окончил Саратовское театральное училище, в 2001 году – РАТИ. После выпуска в качестве режиссера ставил спектакли в московских театрах "Мастерская Петра Фоменко" и Театре-студии под руководством Олега Табакова, затем – в омском "Пятом театре".
В 1999 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".
В 2009–2011 годах являлся главным режиссером Ярославского академического драматического театра имени Федора Волкова, а с 2019 года стал его художественным руководителем.
"Понаехали": Сергей Пускепалис
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