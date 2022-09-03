В Москве простились с Михаилом Горбачевым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым завершилась в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Церемония была разделена на несколько частей. Все желающие могли проститься с политиком с 10:00 до 12:00, после полудня на прощание были приглашены высокие гости. В итоге и после 12 часов в зал пропускали в том числе обычных россиян.

Сотни людей посетили церемонию, чтобы попрощаться с Горбачевым. Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходили известные политики, журналисты, актеры, общественные деятели.

Среди них была народная артистка СССР Алла Пугачева, музыкант Стас Намин, композитор Виктор Дробыш, актер театра и кино Артур Смольянинов, журналисты Светлана Сорокина, Дмитрий Муратов и Владимир Познер.

Единственным зарубежным лидером, приехавшим на церемонию, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также на панихиду пришли послы США Джон Салливан, Японии Тоехиса Кодзуки, ФРГ Геза Андреас фон Гайр.

Организацией траурного мероприятия занималась протокольная служба администрации президента России.

В Колонном зале выставили почетный караул. У гроба разместили большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставили государственные награды Горбачева. В зале было множество венков с траурными лентами.

Владимир Путин на церемонии не присутствовал. Глава государства простился с бывшим президентом СССР в четверг, 1 сентября. Он возложил цветы к гробу в Центральной клинической больнице в Москве. В телеграмме с соболезнованиями российский лидер назвал Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.

Экс-политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, память экс-лидера СССР могут увековечить, если соответствующее решение примет Путин или городские власти.