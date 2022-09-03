Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

13:58

В Москве простились с Михаилом Горбачевым

утратыполитика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым завершилась в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Церемония была разделена на несколько частей. Все желающие могли проститься с политиком с 10:00 до 12:00, после полудня на прощание были приглашены высокие гости. В итоге и после 12 часов в зал пропускали в том числе обычных россиян.

Сотни людей посетили церемонию, чтобы попрощаться с Горбачевым. Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходили известные политики, журналисты, актеры, общественные деятели.

Среди них была народная артистка СССР Алла Пугачева, музыкант Стас Намин, композитор Виктор Дробыш, актер театра и кино Артур Смольянинов, журналисты Светлана Сорокина, Дмитрий Муратов и Владимир Познер.

Единственным зарубежным лидером, приехавшим на церемонию, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также на панихиду пришли послы США Джон Салливан, Японии Тоехиса Кодзуки, ФРГ Геза Андреас фон Гайр.

Организацией траурного мероприятия занималась протокольная служба администрации президента России.

В Колонном зале выставили почетный караул. У гроба разместили большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставили государственные награды Горбачева. В зале было множество венков с траурными лентами.

Владимир Путин на церемонии не присутствовал. Глава государства простился с бывшим президентом СССР в четверг, 1 сентября. Он возложил цветы к гробу в Центральной клинической больнице в Москве. В телеграмме с соболезнованиями российский лидер назвал Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.

Экс-политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, память экс-лидера СССР могут увековечить, если соответствующее решение примет Путин или городские власти.

Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года в Москве

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать