В Москве простились с Михаилом Горбачевым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым завершилась в Колонном зале Дома союзов в Москве.
Церемония была разделена на несколько частей. Все желающие могли проститься с политиком с 10:00 до 12:00, после полудня на прощание были приглашены высокие гости. В итоге и после 12 часов в зал пропускали в том числе обычных россиян.
Сотни людей посетили церемонию, чтобы попрощаться с Горбачевым. Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходили известные политики, журналисты, актеры, общественные деятели.
Среди них была народная артистка СССР Алла Пугачева, музыкант Стас Намин, композитор Виктор Дробыш, актер театра и кино Артур Смольянинов, журналисты Светлана Сорокина, Дмитрий Муратов и Владимир Познер.
Единственным зарубежным лидером, приехавшим на церемонию, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также на панихиду пришли послы США Джон Салливан, Японии Тоехиса Кодзуки, ФРГ Геза Андреас фон Гайр.
Организацией траурного мероприятия занималась протокольная служба администрации президента России.
В Колонном зале выставили почетный караул. У гроба разместили большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставили государственные награды Горбачева. В зале было множество венков с траурными лентами.
Владимир Путин на церемонии не присутствовал. Глава государства простился с бывшим президентом СССР в четверг, 1 сентября. Он возложил цветы к гробу в Центральной клинической больнице в Москве. В телеграмме с соболезнованиями российский лидер назвал Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.
Экс-политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.
Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, память экс-лидера СССР могут увековечить, если соответствующее решение примет Путин или городские власти.
Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года в Москве
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