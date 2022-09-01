Путин простился с Горбачевым в ЦКБ

Владимир Путин простился с Михаилом Горбачевым

Владимир Путин простился с умершим экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, возложив цветы к его гробу в Центральной клинической больнице в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин заехал в ЦКБ перед тем, как отправиться в запланированную поездку в Калининград.

"В Калининграде сегодня у него рабочий день, но перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, положил цветы к гробу", – заявил Песков.

Он пояснил, что Путин принял решение проститься с Горбачевым в четверг, поскольку его рабочий график не позволил бы ему сделать это в рамках общей траурной церемонии в субботу, 3 сентября.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года 30 августа. Дочь Горбачева Ирина ранее сообщила, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

Узнав о смерти Горбачева, Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Также действующий президент РФ назвал Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.