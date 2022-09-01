Дипломаты США рассмотрят возможность посетить церемонию прощания с Горбачевым

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В посольстве США заявили, что рассмотрят возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, когда получат о ней всю информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

В американской дипмиссии рассказали, что пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания. Там также напомнили, что президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева, назвав его человеком выдающихся взглядов.

Американский лидер также заявил, что первый президент СССР обладал мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения "иного будущего". По мнению Байдена, Горбачев верил в "гласность" и "перестройку" не просто как в лозунги.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года 30 августа. Траурная церемония прощания состоится в субботу, 3 сентября. Дочь Горбачева Ирина ранее сообщила, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

