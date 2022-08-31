Байден заявил, что Горбачев рисковал карьерой ради достижения "иного будущего"

Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян
Михаил Горбачев обладал мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения "иного будущего", заявил лидер США Джо Байден.
По его мнению, первый президент СССР верил в "гласность" и "перестройку" не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народов Советского Союза после "долгих лет изоляции и лишений".
"Это были действия редкого лидера – человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего <...>. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", – приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.
Байден также поделился воспоминанием, как в 2009 году Горбачев посетил США. По словам американского президента, тогда они обсуждали сокращение ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона.
Ранее бывший помощник главы американского Минфина Пол Робертс заявил, что Соединенные Штаты обещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток, однако ошибкой политика было непонимание того, что следующий президент США может отказаться от обещаний предыдущего.
Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни. В 1990 году политик стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
Умер Михаил Горбачев
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