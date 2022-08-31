В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона

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Соединенные Штаты обещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток, ошибкой политика было непонимание того, что следующий президент США может отказаться от обещаний предыдущего. Такое мнение выразил бывший помощник главы американского Минфина Пол Робертс.

"Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим [Билла] Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало", – сказал он в интервью РИА Новости.

Робертс считает, что администрация действующего лидера США Джо Байдена расширяет новую холодную войну, которую администрация Клинтона начала на месте завершенной Горбачевым и 40-м президентом Штатов Рональдом Рейганом. По мнению Робертса, Рейган понимал величие Горбачева и продвигался к завершению холодной войны, однако не представлял, что Советский Союз распадется.

Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни. В 1990 году политик стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.

Ранее американский историк Ноам Хомский заявил, что 41-й президент США Джордж Буш – старший договорился с Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется "ни на дюйм" на восток. Политик выполнял свое обещание. В первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал этому обещанию, однако в середине 1990-х годов он стал говорить противоположные вещи.

