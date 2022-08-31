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Москва 24

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Политика

02:19

В Госдуме назвали Горбачева ярчайшим и противоречивым политиком

утратыполитика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Михаил Горбачев был ярчайшим политиком своего времени, оставаясь противоречивой исторической фигурой для рожденных в СССР, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху "перестройки" и "нового мышления", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Слуцкий также выразил соболезнования родным и близким первого и последнего президента Советского Союза.

Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин, в свою очередь, считает, что вместе со смертью Горбачева закончилась значимая в истории эпоха. Об этом сообщает газета "Известия". Парламентарий заявил, что экс-президент СССР является сложной и противоречивой личностью.

"Ему не хотелось прежней системы, вот этого советско-партийного единоначалия, так принято считать. Но в желании все это преодолеть все это он зашел так далеко, что не заметил", – сказал парламентарий.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник вечером, 30 августа. По данным СМИ, политика планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой.

Умер Михаил Горбачев

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