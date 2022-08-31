Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева.
Как сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, утром Путин направит родным и близким Горбачева телеграмму.
О смерти первого президента СССР Михаила Горбачева стало известно во вторник, 30 августа. Как сообщили в ЦКБ, политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
По данным СМИ, почти все последнее время Горбачев находился в медицинском учреждении, где ему оказывали паллиативную помощь.
Ранее сообщалось, что политика планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой.
Президентом СССР Горбачев был избран в марте 1990 года. Полномочия он сложил 25 декабря 1991 года, тогда же прекратил существование и Советский Союз.
Горбачев является лауреатом Нобелевской премии мира и учредителем Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки и проблем российской и мировой истории.
"Специальный репортаж": "Горбачев. Лихой 90-й"
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