Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Михаил Горбачев почти все последнее время находился в медицинском учреждении. Об этом со ссылкой на источник в окружении политика сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в больнице бывшему президенту СССР оказывали паллиативную помощь.

Во вторник, 30 августа, в ЦКБ сообщили, что Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

По данным СМИ, политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой.

Почти сразу после назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году Горбачев провозгласил новый курс развития СССР. Тогда во многие языки мира вошли русские слова "перестройка и "гласность".

В марте 1990 года Горбачев был избран президентом СССР, а 25 декабря 1991 года сложил свои полномочия, тогда же прекратил существование и Советский Союз.