Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких политика, сообщает ТАСС.

Горбачев скончался 30 августа. Об этом сообщили в ЦКБ. Политику был 91 год.

Президентом СССР Горбачев был избран в марте 1990 года. При нем в стране была легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, также государство отказалось от монополии внешней торговли.

25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.