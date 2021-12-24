Горбачев заявил, что США ударило в голову высокомерие после распада СССР

Фото: AP/TASS/Alexander Zemlianichenko
После распада СССР США ударило в голову высокомерие, но возобновить диалог с Западом не поздно. Об этом заявил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев РИА Новости.
По его словам, развал страны вызвал коллапс экономики. В таком положении, отметил Горбачев, невозможно было рассчитывать на равноправные отношения с США.
"Второе, и не менее важное, – это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. <...> Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", – отметил Горбачев.
Он также рассказал, что российские власти сначала вяло на это реагировали, а после предали забвению Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета безопасности для Европы.
Горбачев отметил, что еще не поздно вернуться к этим идеям. По его словам, этот процесс уже начался.
"Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", – заключил Горбачев.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не согласится с предложениями Москвы по безопасности, затрагивающие НАТО, однако готов рассмотреть другие инициативы. Псаки подчеркнула, что целью Альянса является оборона, а не агрессия.
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