Посол США в РФ заявил, что Вашингтон не будет затягивать диалог по гарантиям безопасности

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Соединенные Штаты не намерены затягивать процесс переговоров с Россией по представленным им гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Он отметил, что российские предложения были переданы Вашингтону всего неделю назад, когда в Москве находилась помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Прошло не так уж много времени. Но, безусловно, Соединенные Штаты не стремятся замедлить этот процесс, хоть я и видел, что такие опасения здесь высказываются", – отметил Салливан.

Ранее в Белом доме заявили, что США не будут вести с Россией публичную полемику и переговоры в связи с предложениями о безопасности. По словам высокопоставленного представителя Госдепа, Вашингтон не будет реагировать на каждые предложения или комментарии российской стороны.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.

Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.