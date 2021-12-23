Псаки подтвердила проведение переговоров России и США в январе

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США проведут с Россией переговоры по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас переговоры намечены, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали их детали, то есть это будет следующим шагом", – заявила представитель американской администрации.
Псаки при этом ранее отказалась подтвердить заявление Владимира Путина о том, что переговоры США и России в январе могут пройти в Женеве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условием встречи Владимира Путина и американского президента Джо Байлена ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Только после этого, по словам представителя Кремля, можно будет обсуждать саммит.
Как ожидается, в вероятных переговорах США и России примут участие представители Евросоюза. Соответствующее соглашение заключили глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен.
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