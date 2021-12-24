Белый дом прокомментировал предложения России по НАТО

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Вашингтон не согласится с предложениями Москвы по безопасности, затрагивающие НАТО, однако готов рассмотреть другие инициативы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает ТАСС.
"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", – сказала она.
Псаки подчеркнула, что целью Альянса является оборона, а не агрессия.
"Нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное со стороны как США, так и других членов НАТО", – сказала она, добавив, что Белый дом считает переговоры правильным путем в данной ситуации.
Ранее в Белом доме заявили, что США не будут вести с Россией публичную полемику и переговоры в связи с предложениями о безопасности. По словам высокопоставленного представителя Госдепа, Вашингтон не будет реагировать на каждые предложения или комментарии российской стороны.
Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.
Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.
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