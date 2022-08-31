Европейские политики прокомментировали смерть Михаила Горбачева

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Михаил Горбачев открыл путь к свободной Европе, сыграв ключевую роль в разрушении железного занавеса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Михаил Горбачев был достойный доверия и уважаемый лидер. Он сыграл ключевую роль в завершении холодной войны <...> Его наследие мы не забудем", – написала она в Twitter, комментируя смерть первого и последнего президента СССР.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в свою очередь, заявил, что Горбачев был человеком, который изменил историю XX века.

"Будет не хватать его дальновидности и спокойной рассудительности, особенно в это сложное время в международной политике", – написал он в своем Twitter.

Смерть Горбачева также прокомментировал подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что опечален известием о кончине экс-президента СССР.

"Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения", – говорится в сообщении Джонсона в Twitter.

Михаил Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни во вторник вечером, 30 августа.

По данным СМИ, политика планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой.

