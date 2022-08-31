Прощание с Горбачевым состоится 3 сентября

Фото: ТАСС/Юрий Лизунов
Траурная церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Об этом сообщил общественный деятель Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом) в своем телеграм-канале.
"Прощание с МС (Михаилом Сергеевичем) состоится в субботу. Детали уточняются", – написал Венедиктов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что заявление о том, пойдет ли Путин на прощание с Горбачевым, Кремль сделает позже, сообщает ТАСС.
РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что дочери Горбачева сейчас находятся в Москве. На траурную церемонию прощания также прибудут и его внучки.
Дочь политика Ирина сообщила в разговоре с "Интерфаксом", что похороны Горбачева состоятся на Новодевичьем кладбище.
"Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", – сказала она.
Однако дочь политика не уточнила, состоятся ли государственные похороны бывшего президента СССР.
Михаил Горбачев умер 30 августа. О смерти политика сообщили в Центральной клинической больнице. Уточнялось, что Горбачев скончался от тяжелой и продолжительной болезни.
По данным СМИ, политик почти все последнее время находился в медучреждении. Там ему оказывали паллиативную помощь.
В СМИ сообщали, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Позже Песков уточнил, что решение об организации траурной церемонии примут 31 августа.
Узнав о смерти Горбачева, Путин выразил соболезнования его родным и близким.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: