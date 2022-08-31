Помощник Горбачева назвал его крупнейшим реформатором СССР

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Михаил Горбачев – крупнейший реформатор советского общества. Такое мнение высказал его помощник Борис Славин в беседе с РЕН ТВ.

"Человек, который принес весну по сравнению с прошлыми сталинскими временами, раскрепостил страну, сделал каждого человека всесторонне развитым, который занимался не только своими мужскими делами, но и политикой", – сказал Славин.

По его словам, перестройка, на которую пошел политик, оказалась шагом в появлении нового мышления в обществе. Он отметил, что реформы Горбачева были направлены на установление мира во всех отношениях.

Спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале высказался о смерти политика как о трагедии для всей страны. Он подчеркнул, что утрата политического деятеля также является трагедией для тех, чья жизнь стала лучше.

"Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых, в первую очередь Победа и Космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря подвигам народа, а не системе советской власти", – сказал спикер Совфеда.

По его словам, Горбачеву удалось сломать изначально ложную систему, которая в дальнейшем приобрела подтекст антинародной.

Косачев добавил, что покойный политик заслуживает памяти и уважения, несмотря на неоднозначность результатов его политической деятельности.

Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, в свою очередь, сообщил, что Горбачев – "предатель, который разрушил государство". Об этом сообщает РИА Новости.

"Да предатель он, а не генеральный секретарь. Он разрушил государство, прецедент предательства сверху. Это синоним предательства", – прокомментировал утрату президента бывшей СССР Коломейцев.

О смерти Михаила Горбачева стало известно 30 августа. Об этом сообщили в ЦКБ. Отмечалось, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.