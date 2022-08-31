Решение об организации госпохорон Горбачева будет приниматься сегодня – Песков

Фото: ТАСС/AP Photo/Boris Yurchenko
В Кремле пока не принималось решение об организации государственных похорон экс-президента СССР Михаила Горбачева, данный вопрос будет рассмотрен в среду, 31 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения", – сказал представитель Кремля.
Также Песков затруднился ответить, примет ли участие в траурной церемонии Владимир Путин.
"Это будет зависеть от пожеланий родных и близких, сейчас пока нет информации на этот счет", – отметил он.
Песков добавил, что участие президента РФ в похоронах Горбачева также остается под вопросом, поскольку неизвестно, как именно они будут организованы.
О смерти Михаила Горбачева стало известно 30 августа. Отмечалось, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. При этом источники сообщили, что организация государственных похорон экс-президента СССР не планируется.
Михаил Горбачев был избран президентом СССР в марте 1990 года. При нем в стране была легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, также государство отказалось от монополии внешней торговли.
25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище – СМИ
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