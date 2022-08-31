Похороны Горбачева не будут государственными – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Организация государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева не планируется. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на два источника.

О смерти Горбачева стало известно накануне. Бывший президент СССР скончался на 92-м году жизни. Источник, знакомый с пожеланиями близких политика, сообщил, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой.

Президентом СССР Горбачев был избран в марте 1990 года. При нем в стране была легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, также государство отказалось от монополии внешней торговли.

25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

