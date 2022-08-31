Миронов заявил, что Россия исправит ошибки Горбачева

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что правление Михаила Горбачева обернулось потерей страны и нищетой миллионов человек и теперь России приходится исправлять ошибки политика. Об этом сообщает News.ru.

"Заявления и надежды Горбачева стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений России сегодня. Уважаемый Михаил Сергеевич, покойся с миром, сегодня мы исправляем и обязательно исправим твои ошибки", – сказал политик.

По его словам, приход Горбачева к власти стал для населения "глотком свежего воздуха". Люди обрели надежду на значительные перемены в СССР, подчеркнул Миронов. Однако действия Горбачева привели к безработице, нищете и потере страны, добавил он.

Миронов также выразил соболезнования близким покойного политика.

Михаил Горбачев умер 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Политик скончался в возрасте 91 года. Отмечалось, что Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Позднее стало известно, что Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Об этом со ссылкой на источник в окружении политика сообщало РИА Новости.