Миронов заявил, что Россия исправит ошибки Горбачева

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что правление Михаила Горбачева обернулось потерей страны и нищетой миллионов человек и теперь России приходится исправлять ошибки политика. Об этом сообщает News.ru.
"Заявления и надежды Горбачева стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений России сегодня. Уважаемый Михаил Сергеевич, покойся с миром, сегодня мы исправляем и обязательно исправим твои ошибки", – сказал политик.
По его словам, приход Горбачева к власти стал для населения "глотком свежего воздуха". Люди обрели надежду на значительные перемены в СССР, подчеркнул Миронов. Однако действия Горбачева привели к безработице, нищете и потере страны, добавил он.
Миронов также выразил соболезнования близким покойного политика.
Михаил Горбачев умер 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Политик скончался в возрасте 91 года. Отмечалось, что Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Позднее стало известно, что Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Об этом со ссылкой на источник в окружении политика сообщало РИА Новости.
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