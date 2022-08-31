Как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачева

30 августа на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачев. Каким мир запомнит первого и единственного президента СССР – в материале Москвы 24.

"Возглавлял страну в период сложных изменений"

Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Центральной клинической больнице. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. В больнице Горбачев находился все последнее время, там ему оказывали паллиативную помощь. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Соболезнования в связи с кончиной первого и последнего президента СССР выразил Владимир Путин, направив телеграмму его родным и близким.





Владимир Путин президент РФ Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем.

"Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы", – подчеркнул глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на форуме "Знание" заявил, что Горбачев навсегда останется в истории. "Ушедший вчера Михаил Сергеевич Горбачев – это государственный деятель, который навсегда останется в истории нашей страны. Многие спорят о той роли, которую он сыграл, но то, что это был экстраординарный и уникальный человек, – это однозначно", – сказал Песков.



Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов в беседе с телеканалом Москва 24 назвал Горбачева хорошим и порядочным человеком. В то же время его политическая карьера неразрывно связана с распадом СССР, напомнил он. "Я выражаю искренние соболезнования всем его близким. У меня он оставил в памяти добрые чувства. Как человека, как личность я его всегда оценивал очень высоко и тепло вспоминаю о нем", – сказал Хасбулатов.

Соболезнования также выразили политики по всему миру. Президент США Джо Байден считает Михаила Горбачева мужественным человеком, который верил в "гласность" и "перестройку". "Это были действия редкого лидера – человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего. <...> Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", – сказал Байден.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, именно Горбачев сыграл важную роль в падении железного занавеса. "Михаил Горбачев был достойный доверия и уважаемый лидер. Он сыграл ключевую роль в завершении холодной войны. <...> Его наследие мы не забудем", – отметила она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что реформы Горбачева сделали возможным партнерство между Россией и Североатлантическим альянсом. "Исторические реформы Михаила Горбачева привели к распаду Советского Союза, помогли положить конец холодной войне и открыли возможность партнерства между Россией и НАТО. Его видение лучшего мира остается примером", – написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Звезда Голливуда и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер отметил, что считает первого и последнего президента СССР другом и одним из своих героев. Повстречать его было честью и удовольствием, написал актер на своей странице в Twitter.

"Россию нельзя задушить"

Фото: ТАСС/AP/Boris Yurchenko

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае в обычной крестьянской семье. Он пережил Великую Отечественную войну в немецкой оккупации, затем еще школьником работал на комбайне вместе с демобилизованным с фронта после ранения отцом. В 1948 году Михаила Горбачева наградили орденом Трудового Красного Знамени за успехи в уборке урожая.

Кандидатом в члены Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) он стал в 1950 году, будучи десятиклассником. Приняли его только через два года, когда Горбачев уже учился в МГУ на юридическом факультете. Его он в конечном итоге окончил с отличием. В 1967-м получил и второе образование, заочно отучившись на агронома-экономиста в Ставропольском сельскохозяйственном институте.





Михаил Горбачев История – дама капризная, и что там она нарисует, трудно сказать. Но я хочу упредить ее, сказать, что в общем Горбачев – хороший парень.

Политическую карьеру Горбачев начал в родном Ставрополье, в Москву он переехал в 1978 году. Заступив на пост генсека Центрального комитета КПСС в 1985 году, инициировал ряд глобальных реформ: политика гласности, свобода СМИ, отмена цензурных ограничений и публикация ранее запрещенных в Советском Союзе художественных произведений и документов. Именно Горбачев впервые произнес слово "перестройка". И именно он в 1990 году посчитал важным учредить пост президента СССР и упразднить руководящую роль КПСС в государстве.

При этом к концу 1980-х – началу 1990-х из-за противоречивости и непоследовательности в осуществлении "перестройки" во всех сферах жизни наблюдалось обострение кризиса. Ослабление власти и падение экономики привели к росту национальных элит и сепаратизма. Несмотря на то, что в 1990-м основная часть населения высказалась на референдуме за сохранение СССР как единого государства, Верховные советы республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение ("парад суверенитетов").

С апреля по июль 1991-го с представителями девяти республик Горбачев вел переговоры о новом соглашении. Его подписание в итоге было назначено на 20 августа, но сорвано в результате попытки государственного переворота. В ночь с 18 на 19 августа, пока Горбачев был в Крыму, представители высшего советского партийного и госруководства сформировали ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению. Они потребовали от Горбачева ввести чрезвычайное положение или временно передать власть вице-президенту Геннадию Янаеву. Однако массовые протесты граждан, противодействие властей и ряда союзных республик, а также пассивность самих заговорщиков привели к тому, что попытка путча потерпела неудачу – члены комитета были арестованы.



Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

21 августа Горбачев вернулся к исполнению функций президента, но его позиции значительно ослабли. 24 августа он объявил о сложении полномочий Генсекретаря ЦК и о выходе из КПСС. Значительную часть функций по управлению страной взяло на себя российское руководство с Борисом Ельциным во главе, а также лидеры союзных республик на территориях.

8 декабря 1991 года без согласования с союзным руководством Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель ВС Белоруссии Станислав Шушкевич подписали в Беловежской Пуще Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в котором зафиксировали распад СССР. Горбачеву об этом сообщили уже постфактум.

В телеобращении 25 декабря 1991 года он объявил о завершении работы в качестве первого и единственного президента СССР. Впоследствии занимался всевозможной общественно-политической деятельностью. На Западе Горбачева вспоминают с теплотой, хотя сам он в последствии не раз критиковал политику этих государств по отношению к России.





Михаил Горбачев У меня складывается впечатление, что Запад, Соединенные Штаты и Европа были счастливы, когда Россия лежала лицом вниз. Но Россия не может лежать лицом вниз. Россию нельзя задушить.

За свою жизнь Горбачев получил более 300 государственных и общественных наград. В том числе Нобелевскую премию мира в 1990 году. Стал автором нескольких десятков книг и даже занимался творчеством. В 2004 году Горбачев стал лауреатом премии "Грэмми" за озвучку сказки "Петя и волк".

Москва 24 выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Горбачева.

