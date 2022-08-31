Надежды Горбачева на мир между РФ и Западом не оправдались – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надежды Михаила Горбачева на мир между Россией и Западом так и не оправдались. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, политик приложил усилия для завершения холодной войны и надеялся на установление мира во взаимоотношениях РФ и Запада. Однако "кровожадность наших оппонентов проявила себя", отметил Песков.

"Этот романтизм не оправдался. Никакого романтического периода и "медового столетия" не получилось", – сказал он.

Кроме того, представитель Кремля высказался о Горбачеве как об экстраординарном и уникальном человеке, несмотря на споры, которые ведутся об итогах его политической деятельности.

"Это очень сложная, очень многогранная и очень зачастую противоречивая личность, личность Горбачева. И до сих пор он вызывает очень жесткие порой споры в нашем обществе. Но это часть нашей истории, которая войдет в века", – высказался пресс-секретарь Путина.

Песков также обратил внимание на то, что Горбачев "повлиял на судьбу нашей Родины".

Представитель Кремля также заявил, что решение об организации похорон покойного политика примут 31 августа. На вопрос о том, будет ли принимать участие в траурной церемонии Владимир Путин, Песков заявил, что это будет зависеть от пожеланий родных и близких умершего.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Известно, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Также сообщалось, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

