Путин назвал Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева.

"Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов", – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

По мнению главы государства, Горбачев четко осознавал необходимость реформ в стране и предлагал пути решения проблем.

Путин сделал акцент на том, что экс-президент СССР вел большую гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность.

О смерти Михаила Горбачева стало известно 30 августа. Отмечалось, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. При этом источники сообщили, что организация государственных похорон экс-президента СССР не планируется.

Михаил Горбачев был избран президентом СССР в марте 1990 года. При нем в стране была легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, также государство отказалось от монополии внешней торговли.

25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.