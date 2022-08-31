Песков оценил возможность увековечения памяти Горбачева

Фото: ТАСС/EPA/VASSILI KORNEYEV
Увековечение памяти экс-президента СССР Михаила Горбачева возможно, если соответствующее решение примет Владимир Путин или городские власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Это решение принимает или президент, или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения", – сказал он.
Песков пояснил, что об увековечении памяти Горбачева пока говорить рано, поскольку с момента его смерти прошло очень мало времени.
"Сейчас нужно подождать, мы поймем, как это все будет", – отметил представитель Кремля.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, в свою очередь, сообщил, что предложений об увековечивании памяти последнего лидера СССР в Москве пока не поступало.
"Мы посмотрим – какие предложения и от кого поступят. Но мы все рассмотрим обязательно", – подчеркнул он.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Известно, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Также сообщалось, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.
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