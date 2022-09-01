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Общество

15:15

Представитель Горбачев-фонда рассказал о его работе и задачах

общество

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Горбачев-фонд продолжит работать, не меняя свои главные задачи, заявил личный переводчик бывшего президента СССР Михаила Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой фонда Павел Палажченко.

"Мы рассчитываем и ожидаем, что будем работать. Фонд – организация небольшая. Главные задачи – не меняем", – сообщил он ТАСС.

Палажченко уточнил, что будет продолжена работа по исследованию перестройки, по реформаторским инициативам первого президента СССР, а также его международной ролью.

Кроме того, запланирована большая работа с архивом, который остался и находится в резиденции Горбачева.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Известно, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Также сообщалось, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Позднее представитель Горбачев-фонда Владимир Поляков заявил, что церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома союзов.

В свою очередь, Владимир Путин простился с умершим экс-президентом СССР, возложив цветы к его гробу в Центральной клинической больнице в Москве. Песков пояснил, что Путин принял решение проститься с Горбачевым в четверг, поскольку его рабочий график не позволил бы ему сделать это в рамках общей траурной церемонии в субботу.

Прощание с Горбачевым состоится 3 сентября в Доме союзов

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