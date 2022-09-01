Переводчик Горбачева рассказал о проблемах политика со здоровьем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У экс-президента СССР Михаила Горбачева были серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на личного переводчика Горбачева, руководителя пресс-службы "Горбачев-фонда" Павла Палажченко.

"Последние годы его жизни были, к сожалению, омрачены тяжелыми проблемами со здоровьем. Если честно говорить, то примерно последние восемь-десять лет были очень тяжелыми для него. Потому что с каждым днем эти проблемы нарастали", – сказал он.

Как отметил Палажченко, Горбачев всегда сохранял мужество и боролся со всеми трудностями с достоинством. Он добавил, что близкие люди восхищались умением политика держаться даже в самой сложной ситуации. Однако, по словам собеседника агентства, потеря супруги для Горбачева стала настоящим ударом.

"Потеря Раисы Максимовны – это было для него совершенно сокрушительным ударом, который он перенес, но который, конечно, отнял у него много сил и много здоровья", – рассказал он.

Переводчик сообщил, что работал с Горбачевым 37 лет, у них сложились близкие отношения.

"В 1992 году я ушел с госслужбы и решил, что буду работать с Горбачевым – это было мое решение. И я думаю, что это было одно из лучших решений, которое я принял в своей жизни", – признался Палажченко.

Он также заявил, что не знает более теплого и открытого человека, чем Горбачев.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Известно, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Также сообщалось, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Позднее представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков заявил, что церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома союзов.

Михаил Горбачев был избран президентом СССР в марте 1990 года. При нем в стране была легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, также государство отказалось от монополии внешней торговли.