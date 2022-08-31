Прощание с Горбачевым состоится 3 сентября в Доме союзов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома союзов, заявил представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков.

"Церемония прощания состоится 3 сентября в Колонном зале. С 10 до 14 часов. Доступ свободный", – сообщил он РИА Новости.

Поляков добавил, что похороны состоятся в этот же день на Новодевичьем кладбище

Михаил Горбачев умер 30 августа. О смерти политика сообщили в Центральной клинической больнице. Уточнялось, что Горбачев скончался от тяжелой и продолжительной болезни.

По данным СМИ, политик почти все последнее время находился в медучреждении. Там ему оказывали паллиативную помощь.

В СМИ сообщали, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Позже Песков уточнил, что решение об организации траурной церемонии примут 31 августа.

Узнав о смерти Горбачева, Путин выразил соболезнования его родным и близким.

