Медведев заявил, что Горбачевым были заложены основы для глобальных перемен

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Принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым решения позволили заложить основы для глобальных перемен, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Михаил Сергеевич принимал очень разные, весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР. Заложил основы для глобальных перемен во всем мире. Оценки и рекомендации Михаила Сергеевича, опиравшиеся на богатые знания и опыт, были актуальны и в новой России", – отметил он в телеграмме с соболезнованиями в связи со смертью Горбачева, ее текст приводит "Интерфакс".

Медведев также отметил профессионализм, работоспособность и самоотдачу экс-президента СССР, его значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Известно, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Также сообщалось, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

