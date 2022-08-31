Прощание с Горбачевым организует протокольная служба администрации президента

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Протокольная служба администрации президента России занимается организацией прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, которое пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома союзов, рассказал руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда Павел Палажченко.

"Прощание в Колонном зале организуется протокольной службой администрации президента Российской Федерации. Считается ли это государственными похоронами или нет, информации нет", – сообщил он в беседе с РИА Новости.

Михаил Горбачев умер 30 августа. О смерти политика сообщили в Центральной клинической больнице. Уточнялось, что Горбачев скончался от тяжелой и продолжительной болезни.

По данным СМИ, политик почти все последнее время находился в медучреждении. Там ему оказывали паллиативную помощь.

В СМИ сообщали, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Позже Песков уточнил, что решение об организации траурной церемонии примут 31 августа.

Узнав о смерти Горбачева, Путин выразил соболезнования его родным и близким.

