Умер режиссер Давид Кеосаян

Фото: телеграм-канал "Маргарита Симоньян из дома"

Советский и российский кинорежиссер, актер и сценарист Давид Кеосаян скончался в возрасте 61 года. О трагедии в своем телеграм-канале рассказала журналистка и супруга старшего брата Кеосаяна Маргарита Симоньян.

"Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей", – написала она.

Давид Кеосаян был известен по работе над такими картинами, как "Бедная Саша", "Львиная Доля", "Марш Турецкого" и "Досье детектива Дубровского". В 1983 году артист окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. На протяжении долгого времени работал в "Совэкспортфильме" – объединении, которое осуществляло экспорт и импорт фильмов.

Кеосаян являлся членом Гильдии продюсеров России, а также национальной кинематографической премии "Ника".

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