Скончался режиссер сериала "Вечный зов" Владимир Краснопольский

Фото: ТАСС/Максим Новиков

Режиссер и сценарист Владимир Краснопольский, известный по сериалам "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Две судьбы" и "Дом с лилиями", скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Краснопольский был обладателем множества почетных наград. Так, режиссер был удостоен звания народного артиста РСФСР, был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Кроме того, Краснопольский получил "Знак Почета", "Ордена Почета", орден "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степеней).

Он окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа. С 1962 году Краснопольский был режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, а с 1964 года свою работал на "Мосфильме".