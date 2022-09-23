Скончался режиссер сериала "Вечный зов" Владимир Краснопольский

Фото: ТАСС/Максим Новиков
Режиссер и сценарист Владимир Краснопольский, известный по сериалам "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Две судьбы" и "Дом с лилиями", скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Краснопольский был обладателем множества почетных наград. Так, режиссер был удостоен звания народного артиста РСФСР, был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Кроме того, Краснопольский получил "Знак Почета", "Ордена Почета", орден "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степеней).
Он окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа. С 1962 году Краснопольский был режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, а с 1964 года свою работал на "Мосфильме".
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