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Культура

16:32

Актриса из фильма "Тарзан" Сара Шэйн скончалась на 95-м году жизни

культура

Фото: кадр из фильма "Великое приключение Тарзана"; режиссер – Джон Гиллермин; производство – Paramount Pictures

Актриса Сара Шэйн умерла в возрасте 94 лет в Австралии, сообщает издание The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, актриса умерла 31 июля, однако о трагедии стало известно лишь 22 сентября. При этом подробности случившегося не приводятся.

Элейн Стерлинг (настоящее имя Шэйн) дебютировала в фильме "Пасхальный парад". Она также известна по картинам "Великое приключение Тарзана", "Король и четыре королевы", "Альфред Хичкок представляет", "Перри Мэйсон", "Великолепная одержимость", "Знак язычника", "За гранью возможного" и другим.

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