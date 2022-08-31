Актер из "Друзей" Ричард Роат скончался на 90-м году жизни

Фото: кадр из сериала "Друзья"; режиссеры – Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек; производство – Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television

Американский актер Ричард Роат, сыгравший в сериале "Друзья", умер в возрасте 89 лет в Калифорнии, сообщает издание Deadline.

О причинах смерти актера не сообщается.

Ричард Роат дебютировал в шоу "Доктор". Также он исполнил роли в сериалах "Друзья", "Альф", "ФБР", "Блюз Хилл-стрит", "Династия", "Мелроуз Плейс", "Бегство Логана", "Коломбо", "Полицейская история", "Третья планета от Солнца" и других.